Англия

Норвежский защитник может продолжить карьеру в Англии.

Защитник Селтика Кристоффер Айер в летнее трансферное окно может перебраться в английскую Премьеру-лигу или итальянскую Серию А. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 22-летний норвежец заинтересовал не только Милан, как это сообщалось ранее, но и два клуба из Англии, в число которых вошли Арсенал и Лестер.

Финансовые детали потенциальной сделки не уточняются, однако все вышеперечисленные клубы ведут переговоры по трансферу Айера, несмотря на нежелание Селтика расставаться со своим футболистом.

Стоит отметить, что действующий контракт норвежского центрбека с Селтиком рассчитан до июня 2022 года. В нынешнем сезоне за "кельтов" он провел 49 поединков, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.