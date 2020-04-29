Англия

Похоже, внутри английского чемпионата грядут большие изменения.

Если наследному принцу Саудовской Аравии удастся завершить сделку по приобретению Ньюкасла за 300 миллионов фунтов, то саудиты будут претендовать на то, чтобы выкупить права на трансляцию поединков АПЛ, утверждает Daily Mail.

Напомним, на сегодняшний день права на трансляцию принадлежат катарскому beIN Sports. Примечательно, что нынешние правообладатели обратились в Премьер-лигу с просьбой заблокировать сделку по Ньюкаслу, сославшись на незаконную трансляцию матчей высшей лиги в Саудовской Аравии.

В свою очередь, саудиты считают, что beIN Sports лоббирует такое решение лишь потому, что компания боится потерять контракт с АПЛ на сумму в 500 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что новые владельцы Ньюкасла могут дать на трансферы колоссальные 230 миллионов евро.