Англия

"Лисы" рассматривают варианты усиления состава в ближайшее трансферное окно

Лестер Сити собирается подписать полузащитника Аталанты Робина Госенса, сообщает 90 min.

"Лисы" готовы выложить за 25-летнего полузащитника 25 миллионов фунтов в ближайшее трансферное окно.

В текущем сезоне немец отыграл за бергамасков 30 поединков, в которых отметился восемью голами и пятью результативными передачами.

Напомним, что Лестер также претендует на полузащитника Шахтера Тете.

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