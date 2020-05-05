Робин Госенс, getty images
05 мая 2020, 21:26
Лестер Сити собирается подписать полузащитника Аталанты Робина Госенса, сообщает 90 min.
"Лисы" готовы выложить за 25-летнего полузащитника 25 миллионов фунтов в ближайшее трансферное окно.
В текущем сезоне немец отыграл за бергамасков 30 поединков, в которых отметился восемью голами и пятью результативными передачами.
Напомним, что Лестер также претендует на полузащитника Шахтера Тете.
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