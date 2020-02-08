Германия

Правый защитник Аякса может перебраться в Бундеслигу.

Несмотря на аренду Альваро Одриосолы, Бавария не видит в испанце долгосрочного решения, а потому желает подписать Сержиньо Деста из Аякса, сообщает Bild.

Мюнхенцы готовы заплатить за правого защитника порядка 20 миллионов евро. Предполагается, что трансфер произойдет летом.

В текущем сезоне Дест провел 28 поединков в футболке Аякса, забив два гола и сделав шесть результативных передач.

Напомним, что мюнхенцы также хотят заполучить талантливого вингера Яя Сумаре из Лиона.

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