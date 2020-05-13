Италия

Француз может вскоре приступить к тренировкам с командой.

Полузащитник Адриен Рабио вернулся в расположение Ювентуса из Франции, где он находился в условиях карантина, сообщает портал Football Italia.

Рабио не хотел возвращаться в Италию и планировал оставаться дома до тех пор, пока не будет установлена дата возобновления сезона в Серии А. Руководство туринского клуба было недовольно таким поведением 25-летнего игрока и теперь подумывает о его продаже.

Хавбеку предстоит еще пройти 14-дневный карантин в Турине, прежде чем приступить к работе с командой.

В текущем сезоне Рабио провел 24 поединка в футболке "бьянконери".

Ранее сообщалось, что агенты Рабио контактировали с Манчестер Юнайтед.

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