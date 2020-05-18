Англия

Football.ua рассказывает, как City Football Group повлияла на приобретенные футбольные клубы по всему миру.

С приходом богатых зарубежных инвесторов мир футбола изменился до неузнаваемости. Большое влияние отразилось на трансферном рынке и суммах, которые сегодня готовы выплачивать клубы даже за посредственных и только-только заявивших о себе футболистах. В связи с этим, в сентябре 2009 года Исполнительный комитет УЕФА единогласно утвердил новую концепцию финансового фэйр-плей, направленную на контроль финансовой активности команд и создание между ними здравой конкуренции в денежных вопросах.

Однако, сегодня влияние на мировой футбол осуществляется компаниями с многомиллиардными бюджетами не только в рамках одного клуба. Инвестиционная группа Abu Dhabi United Group, во главе с шейхом Мансуром, не остановилась только на создании крайне успешного проекта в Манчестер Сити, который был выкуплен летом 2008 года и сходу взорвал трансферный рынок громкими подписаниями. В 2014 году ADUG основала собственную холдинговую компанию City Football Group, целью которой с самого начала был контроль над пакетами акций разных футбольных клубов абсолютно на каждом континенте.

С момента своего основания CFG приобрела Нью-Йорк Сити в США, Мельбурн Сити в Австралии, Жирону в Испании, Йокогама Маринос в Японии, Монтевидео Сити в Уругвае, Мумбаи Сити в Индии и Сычуань Цзюню в Китае, а во главе, конечно, стоит английский Манчестер Сити. Благодаря этому арабские инвесторы могут популяризировать бренд "Сити" во всем мире, занимать лидирующие позиции в поиске талантливых игроков и, несомненно, при необходимости обходить вышеупомянутые правила финансового фэйр-плей.

На этом поглощение холдинговой компанией футбольных клубов не остановилось. В мае этого года стало известно, что City Football Group вышла на бельгийский рынок и приобрела Ломмель СК, выступающий во Втором дивизионе страны. Команда испытывала проблемы с финансированием и получением лицензии от Королевской бельгийской футбольной ассоциации на следующий сезон. Похоже, что это уже в прошлом, а Ломмель совсем скоро должен обзавестись образцовой базой по развитию молодых футболистов.

Об успехах Манчестер Сити при серьезном финансировании шейха Мансура известно всем болельщикам, но как обстоят дела в других командах холдинга City Football Group, и почему их приобретение так необходимо для "горожан"? Об этом вы узнаете в данном материале.

Нью-Йорк Сити (Соединенные Штаты Америки)

В 2012 году Манчестер Сити сделал первый прорыв к достижению цели по присоединению к элите мирового футбола, и это связано не только с первой победой в английской Премьер-лиге за 44 года. Тогда клуб назначил бывшего вице-президента Барселоны Феррана Сориано своим новым генеральным директором, чтобы в будущем убедить Хосепа Гвардиолу возглавить "горожан". Кроме того, Ман Сити начал работать за пределами Великобритании и выкупил 80% прав на франшизу Нью-Йорк Сити, который в то время должен был дебютировать в MLS. Остальные 20% акций и сейчас принадлежат бейсбольной команде Нью-Йорк Янкиз.

Бывший звездный игрок Манчестер Сити Клаудио Рейна стал директором нового клуба из США, а другой экс-футболист "горожан" Патрик Виейра позже взял на себя управление командой, намекая, что, возможно, в будущем займет руководящую должность уже в Премьер-лиге. Помимо переходов Давида Вильи и Андреа Пирло в Нью-Йорк Сити на закате карьеры, наибольшем сюрпризом стало подписание легендарного полузащитника Челси Фрэнка Лампарда. У англичанина тогда завершился контракт с "пенсионерами", поэтому он отправился в MLS, а позже на один сезон вернулся в АПЛ и поиграл за Ман Сити. (Все помнят его гол в ворота Челси, ведь так?)

Трофеев американский клуб из CFG пока не завоевал, а в прошлом сезоне чемпионата занял второе место и в плей-офф вылетел на стадии 1/4 финала от Торонто. Нью-Йорк Сити вскоре планирует построить собственный стадион, но пока осуществление этой цели видно только на бумагах. Таким образом, совсем молодая команда, основанная в 2013 году, пока вынуждена продолжить выступления на Янки Стэдиум.

Мельбурн Сити (Австралия)

Австралийский футбольный клуб Мельбурн Харт, выступающий в А-Лиге, в январе 2014 года стал очередным приобретением владельцев Манчестер Сити, что положило начало формированию холдинговой компании City Football Group. Символ "сердца" на эмблеме команды, за сохранение которого изначально выступали болельщики, со скандалом изменили на другую эмблему, похожую на Сити. Ребрендинг был необходим новым инвесторам, чтобы обозначить связь клубов нового холдинга, поэтому и название Мельбурн Харт осталось в истории.

Первым громким трансфером Мельбурна стал Аарон Муй, с продажи которого в Хаддерсфилд в 2017 году Манчестер Сити заработал 8 миллионов фунтов, хотя хавбек не сыграл ни одного матча за первую команду "горожан". Также Мельбурн Сити обзавелся австралийским талантом Дэниелем Арзани, но, проведя неудачную аренду в шотландском Селтике, 21-летний вингер отправился в академию "горожан" в Манчестер. Невозможно не упомянуть и именитого испанского форварда Давиду Вилью, хоть он и провел всего несколько игр в Австралии.

Что касается турнирных достижений, то Мельбурн Сити ничем впечатляющим похвастаться не может в этом плане. Сезон-2018/19 команда завершила на пятом месте среди десяти участников, пока и близко не приблизившись к многолетним чемпионам Австралии из ФК Сидней.

Йокогама Маринос (Япония)

В мае 2014 года Манчестер Сити обратил свое внимание на азиатский рынок, выкупив 20% акций японского Йокогама Маринос. Один из немногих клубов в этом списке, который не подвергся ребрендингу, поскольку остальные 80% прав принадлежат известному производителю автомобилей Nissan.

Даже с приходом столь влиятельного и богатого инвестора в лице City Football Group, в Маринос пока не было ни одного футболиста уровня Премьер-лиги, но это не помешало команде стать чемпионом Японии в 2019 году (Виссел Кобе с Иньестой, Подольски, Вермаленом и Вильей стал восьмым).

Стоит отметить, что целью осуществления сделки по приобретению Йокогама Маринос была не только популяризация бренда Манчестер Сити в Японии. Компания Nissan по-прежнему остается партнером "горожан", а нынешний главный тренер Хосеп Гвардиола — ее официальный амбассадор. К слову, в рекламе Nissan также принимали участие форвард Серхио Агуэро и экс-полузащитник Ман Сити Яя Туре.

Монтиведо Сити (Уругвай)

Уругвайский бизнесмен Рауль Акуино Рейносо в 2007 году основал собственный футбольный клуб Атлетико Торке, который при стабильном финансировании быстро получил приглашение в Ассоциацию футбола Уругвая. Спустя всего десять лет одна из самых молодых команд своей страны стала очередной частью пазла City Football Group, сменив название, эмблему и стиль экипировки.

О поглощении Торке было объявлено вместе с заключением партнерства с Атлетико Венесуэла, но вторая сделка имела немного другой характер. Вместо приобретения венесуэльской команды, представители CFG гарантировали ей повышение квалификации тренеров во время ряда согласованных визитов в Манчестер, а Атлетико взамен обязали делиться с "горожанами" информацией, собранную селекционной службой в Венесуэле.

Партнерство с двумя южноамериканскими клубами гарантирует Манчестер Сити не только преимущество над европейскими конкурентами на трансферном рынке, но и поможет избежать сотрудничества с "третьей стороной", владеющей правами на какого-нибудь талантливого футболиста. Вполне выгодное сотрудничество, особенно если скауты найдут нового Карлоса Тевеса.

Жирона (Испания)

Жирона, претендовавшая в 2015 году на повышение в классе, столкнулась с проблемами из-за серьезного интереса многих клубов к своему французскому защитнику Флориану Лежену, ныне защищающего цвета Ньюкасла. В подобной ситуации "жирондийцы" не могли позволить себе потерять одного из ключевых игроков, но Манчестер Сити вовремя помог испанской команде, подписав Лежена и отправив его обратно в Жирону на правах аренды.

Интересно, что тогда "горожане" не владели акциями Жироны. Между клубами были дружеские отношения, в ходе которых Сити отправлял в Испанию талантов своей академии в лице Чидибере Нвакали, Пабло Маффео и Рубена Собрино за игровой практикой. Но обычного партнерства было мало для манчестерского гранда. Арабских акционеров интересовало приобретение клуба в Испании.

В 2015 году Girona Football Group, которую возглавлял младший брат Хосепа Гвардиолы, приобрела 44,3% акций каталонской команды. В тот момент Манчестер Сити стремился поддерживать дружеские отношения с Пере Гвардиолой, чтобы получить преимущество над европейскими грандами. Вдобавок, в то время Хосеп Гвардиола планировал покинуть пост главного тренера Баварии, а в Ман Сити уже не первый год хотели заполучить подпись именитого и титулованного специалиста.

План "горожан" сработал, и в 2016 году Гвардиола перебрался на Этихад, а спустя еще год City Football Group объявила о приобретении 44,3% акций Жироны, которая продолжила помогать Манчестер Сити в подготовке молодых футболистов. Единственный минус - "жирондийцы" покинули Ла Лигу по итогам сезона-2018/19, но сейчас являются одними из лидерами турнирной таблицы Сегунды.

Мумбаи Сити (Индия)

В ноябре 2019 года Мумбаи Сити, выступающий в индийской Суперлиге, стал очередным клубом в системе City Football Group. Интересно, что ранее цвета этой команды защищали французский форвард Николя Анелька, легенда лондонского Арсенала Фредди Юнгберг, а также легендарный уругваец Диего Форлан.

Пока прошло слишком мало времени, чтобы оценивать влияние Манчестер Сити на Мумбаи, который сезон-2019/20 завершил на пятой позиции чемпионата и не попал в плей-офф. Единственное, теперь спонсорами индийской команды стали компания Etihad Airways и спортивный бренд Puma, как и у Манчестер Сити, а дальнейшие планы "горожан" на Индию станут известны только со временем.

Сычуань Цзюню (Китай)

Глава Китая Си Цзиньпин в 2015 году организовал поездку в Манчестер, в ходе которой посетил современную тренировочную базу Etihad Campus и сфотографировался с лидером атаки "горожан" Серхио Агуэро. В британской прессе появлялись слухи, что приезд Цзиньпина, который сыграл большую роль в популяризации футбола в Китае, связан с предстоящей покупкой холдингом City Football Group одного из клубов "Поднебесной".

Спустя всего несколько месяцев 13% акций CFG перешли во владение китайским компаниям China Media Capital и CITIC Capital за 400 миллионов долларов, а новым членом совета директоров манчестерского холдинга стал Ли Жуйган. Что это означало? Верно, Манчестер Сити налаживал связи в "Поднебесной", готовясь выйти на китайский рынок. В феврале 2019 года CFG приобрела Сычуань Цзюню, выступающий в третьем по силе дивизионе страны.

Конечно, частью холдинговой компании "горожан" стал далеко не гранд китайского футбола, но по словам исполнительного директора Феррана Сориано, выход на этот рынок является чрезвычайно важным для CFG. С какой стороны? Вполне возможно, Манчестер Сити начнет привлекать в свою систему талантов из Сычуань Цзюню или же может ограничиться расширением своих коммерческих программ в новой стране.

Никита Евтушенко, Football.ua. По материалам FourFourTwo