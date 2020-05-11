Англия

Ломмель СК поглощен холдинговой компанией City Football Group.

Холдинговая компания City Football Group, которая является владельцем Манчестер Сити, на своем официальном сайте объявила о приобретении очередного футбольного клуба. В структуру CFG вошел Ломмель СК, выступающий во Втором дивизионе Бельгии.

Как сообщил исполнительный директор холдинга Ферран Сориано, CFG вышел на бельгийский рынок из-за того, что эта страна в последние годы стала одной из лучших в Европе по футбольным меркам, а также стала родиной множества игроков мирового класса.

В Ломмель СК планируют создать образцовую базу по развитию молодых футболистов, что и стало основной причиной инвестиций именно в этот клуб. Финансовые детали сделки пока не сообщаются.

Напомним, что помимо Манчестер Сити и Ломмель СК, City Football Group владеет акциями Нью-Йорк Сити (США), Мельбурн Сити (Австралия), Жироны (Испания), Йокогама Маринос (Япония), Монтевидео Сити (Уругвай), Мумбаи Сити (Индия) и Сычуань Цзюню (Китай).

Ранее сообщалось, что частью холдинговой компании "горожан" может стать французский Нанси, выступающий в Лиге 2, а сумма сделки оценивается в 14 миллионов евро.

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