Англия

Football.ua анализирует, как отразится вероятный уход футболиста на "горожанах".

О том, что Лерой Сане может покинуть Манчестер Сити, речь идет достаточно давно. Еще летом 2019 года футболист имел реальную возможность перебраться в Баварию, но остался в нынешней команде. Причины, на самом деле, две, но одна – явная. Далеко не факт, что руководство и Пеп Гвардиола отпустили бы немца в Мюнхен, а второе – серьезная травма, из-за которой Сане не провел ни одного матча в текущем сезоне.

Контракт 24-летнего футболиста с Манчестер Сити рассчитан до 30 июня 2021 года. Стороны не продвинулись в переговорах о новом соглашении и, вероятно, уже не продвинутся. Авторитетное издание The Athletic утверждает, что Сане уже для себя принял решение: он хочет продолжить карьеру в мюнхенском клубе. Лерой намерен воспитывать свою дочь в Германии. Проблема заключается в следующем: "горожане" скорее сохранят Сане еще на один сезон, а затем отпустят его свободным агентом, нежели примут предложение Баварии в размере 40 миллионов евро. Сити не нравится, что "ротен" хотят заполучить их футболиста "по дешевке".

Учитывая приостановку чемпионата Англии, а также травму Сане, которую он получил в матче за Суперкубок Англии против Ливерпуля, можно предположить, что Манчестер Сити затеял игру, чтобы "выбить" как можно больше денег из Баварии за своего игрока. Вряд ли Сити будет так сильно держаться за футболиста, который практически год не играл, а также у которого в мыслях сменить команду.

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Но учитывая ситуацию с коронавирусом, а также бан в Лиге чемпионов на следующие два сезона, в этом случае каждый игрок может быть на вес золота, поэтому нужно рассмотреть сразу все варианты.

Лерой Сане – не топ, но близок к этому. Во всяком случае, до травмы. Даже при наличии таких исполнителей, как Рахим Стерлинг, Рияд Марез и Бернарду Силва, 24-летний футболист отыграл 47 матчей в прошлом сезоне во всех турнирах, записав на свой счет 16 голов и 18 результативных передач. Алжирцу не за горами 30 лет, а Бернарду Силва часто играет в центре полузащиты.

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В идеале, "горожане" должны сохранить немца, убедив его подписать новую сделку. Если бан на участие в Лиге чемпионов не будет снят, то заполучить топ-исполнителей Сити будет сложно. Кроме того, сейчас на рынке не так много качественных вингеров, которых можно приобрести. И вариант с Джейдоном Санчо можно сразу откидывать – в клуб без Лиги чемпионов он не пойдет.

В Бундеслигу Сане всегда успеет вернуться. Для самого Лероя остаться в Премьер-лиге, возможно, было бы лучше. Позвольте выразить скромное мнение, что не так уровень клубов Бундеслиги поднялся, как уровень Баварии упал, что позволило Боруссии Дортмунд и РБ Лейпцигу "подровняться". Уходы Арьена Роббена и Франка Рибери не остались бесследными, и именно в Сане руководство и тренерский штаб видит футболиста, способного заменить легенд клуба.

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Манчестер Сити – не Боруссия Дортмунд, просто не будет. Бавария в чемпионате прославилась тем, что спокойно может купить нужного футболиста из стана конкурента, либо же дождаться, пока у него завершится контракт, и подписать соглашение на правах свободного агента. В этом случае мюнхенскому клубу не нужно пытать счастье, с Сити такой номер не прокатит. Как писалось в начале, "горожане" скорее отпустят его свободным агентом через год, нежели продадут за 40 миллионов евро (примерно 35 миллионов фунтов).

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Если подводить итог, то можно смело говорить о том, что Манчестер Сити спокойно переживет утрату Лероя Сане. Тем более, что в следующем сезоне клуб останется без еврокубков, а также под вопросом будущее Кубка английской лиги – его могут отменить из-за плотного календаря. Для Премьер-лиги и Кубка Англии более чем хватит Рахима Стерлинга, Бернарду Силвы и Рияда Мареза, но, если смотреть с перспективной на будущее, у Сити грядет перестройка в ближайшие год-два, и Сане вполне мог бы возглавить группу атаки обновленного состава, а учитывая отсутствие Лиги чемпионов, равноценный Сане футболист не придет в клуб в ближайшие два года. На сегодняшний день – потенциальный уход не отразится на Манчестер Сити, но в будущем о немце могут вспомнить как об ошибке, что ему разрешили уйти. Особенно, если в другом клубе он заиграет на высшем уровне.