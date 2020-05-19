Англия

"Горожане" получили двухлетний бан на участие в еврокубках.

УЕФА отстранил Манчестер Сити от Лиги чемпионов на два сезона и оштрафовал на 30 миллионов евро за нарушение правил финансового фэйр-плей в период с 2012-го по 2016 год. "Горожане" ожидаемо не согласились с данным наказанием и подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Как сообщает BBC, CAS определился с датой рассмотрения апелляции Манчестер Сити. Слушание назначено на восьмое июня и будет проходить три дня за закрытыми дверьми.

Также утверждается, что заседание могут провести в формате видеоконференции из-за ситуации с пандемией коронавируса, которая создает ограничения в перемещении между странами.

Напомним, что комиссия по финансовому контролю обвинила Манчестер Сити в завышении своих спонсорских доходов и предоставлении ложной информации о безубыточности клуба в период с 2012-го по 2016 год.