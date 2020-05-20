Англия

Бразилец вспомнил о несостоявшемся переходе в лондонский клуб.

Легендарный защитник Роберто Карлос рассказал, что мог оказаться в Челси после ухода из мадридского Реала, но трансфер не состоялся в последний момент.

"У меня было два предложения: от Челси и от Фенербахче. С Челси не получилось, поэтому я перешел в Фенербахче. Но я был очень близок к переходу в Челси. Мы уже обо всем договорились, оставалось только приехать и подписать контракт.

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За неделю до перехода в Фенербахче я встретился в Париже с Романом Арбрамовичем и директором Питером Кеньйоном. К сожалению, в последний момент все сорвалось, что часто случается в футболе. Была проблема с адвокатом. Уверен, у меня бы все получилось в АПЛ, так как они подходит под мои характеристики", – рассказал Роберто Кардос в интервью порталу Goal.