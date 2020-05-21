Англия

Полузащитник Манчестер Сити Бернарду Силва рассказал, как скучает по переполненным трибунам, и вспомнил победу Монако в Лиге 1.

По мнению Бернарду Силвы, футбол — это не только тренировки и игры, это еще и особенная атмосфера, которая порой позволяет достигать невозможного.

"Больше всего во время карантина я скучаю по особой атмосфере футбола, – поведал атакующий полузащитник Манчестер Сити Sky Sports. – Это невозможно передать словами, когда переполненный стадион живет, как единый организм, и в одном порыве реагирует на каждую неудачу и каждый успех. Вот по игре ради болельщиков я по-настоящему скучаю".

"Эмоции, настроение, очень важны в футболе. Я помню, как с Монако в сезоне-2016/17 мы стали чемпионами, опередив ПСЖ, и здорово выступили в Лиге чемпионов. При этом в декабре-январе мы и помыслить не могли, что финишируем первыми. Но сбросили с себя груз ответственности, раскрепостились и заиграли в свое удовольствие. Мы не боялись никого, будь то ПСЖ, Манчестер Сити, Боруссия Д или Тоттенхэм. И пришел результат. Побеждает лишь тот, кто никого не боится".

"Гвардиола в Манчестер Сити требует как раз этого. Сейчас я уже полностью усвоил его философию, и сразу стало легче играть. Каким бы сильным ни был игрок, он должен четко понимать, какие задачи ставит перед ним тренер, и как ему взаимодействовать с товарищами по команде. Думаю, придет и результат".

Бернарду Силва перешел в Манчестер Сити из Монако в 2017 году, и с тех пор дважды становился чемпионом Англии, выиграл Кубок, три Кубка Лиги, Суперкубок Англии и в сезоне-2018/19 был признан лучшим игроком Манчестер Сити