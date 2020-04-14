Португалия

Сборная Португалии отдаст часть денег за выход на Евро-2020 на благотворительность.

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва рассказал о поведении Криштиану Роналду в групповом чате команды и его благотворительной деятельности.

"Удаляет ли Роналду людей из группового чата, как Кайл Уокер? Нет-нет-нет, он намного спокойнее. На самом деле, два-три дня назад Криштиану предложил пожертвовать наши призовые", — рассказал Бернарду Bleacher Report.

"Мы вышли на Евро-2020, которое теперь Евро-2021. Роналду сказал: "Ребята, давайте пожертвуем часть нашего бонуса". Так что наша команда пожертвует, по-моему, половину премиальных за выход на Евро".

"Роналду очень активный в чате, шлет нам сообщения. Но он не кикает людей как Кайл", — резюмировал Бернарду.

В Португалии были зафиксированы 16 934 случая заражения коронавирусом, 535 из которых оказались летальными.

Криштиану Роналду вместе со своим агентом Жорже Мендешем пожертвовали более миллиона евро на борьбу с COVID-19.