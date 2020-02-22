Испания

Тем не менее, Хосеп Гвардиола не намерен расставаться с португальский хавбеком.

Полузащитник Манчестер Сити Бернарду Силва попал в сферу интересов Барселоны. Об этом сообщает Express.

По информации источника, "сине-гранатовые" уже давно следят за развитием 25-летнего португальца и связывались с Ман Сити, чтобы обсудить возможность его трансфера.

Руководство "горожан", в свою очередь, ответило категорическим отказом, поскольку главный тренер команды Хосеп Гвардиола видит в Бернарду незаменимого игрока в долгосрочной перспективе.

Отмечается, что единственная причина, по которой Силва сменить клубную прописку — это исключение Манчестер Сити из Лиги чемпионов на два сезона

Ранее сообщалось, что Хосеп Гвардиола и Рахим Стерлинг не уйдут из Ман Сити следующим летом несмотря на то, что клуб не будет участвовать в ЛЧ.

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