Англия

"Ириски" могут усилиться мексиканским хавбеком.

Крайний полузащитник Наполи Ирвинг Лосано предстоящим летом может перебраться в английскую Премьер-лигу.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в услугах 24-летнего мексиканца заинтересован Эвертон и лично главный тренер "ирисок" Карло Анчелотти, при котором год назад неаполитанцы приобрели Лосано из ПСВ.

Однако, издание утверждает, что президент Наполи Аурелио Де Лаурентис не намерен продавать южноамериканского хавбека спустя всего сезон, поскольку его трансфер из ПСВ обошелся клубу в общей сложности в 50 миллионов евро.

Учитывая это, Эвертону придется сделать действительно серьезное предложение, чтобы Наполи согласился расстаться с футболистом.

Ранее появлялась информация, что неаполитанцы могут продать Ирвинга Лосано ради подписания Сердара Азмуна. Сообщалось, что 15 миллионов евро будет достаточно для того, чтобы заставить Зенит отпустить иранского форварда.

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