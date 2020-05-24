Англия

"Красные дьяволы" готовы к частичному обмену.

Манчестер Юнайтед готов рассмотреть кандидатуры Аарона Рэмси, Адриена Рабио и Дугласа Косты в качестве части сделки по Погба, сообщает Rai Sport.

Из-за кризиса, который вызван пандемией коронавируса, клубы будут более склонны к обменам, чем дорогостоящим трансферам.

Туринцы не особо рассчитывают на Рэмси и Рабио в будущем, а Маурицио Сарри постепенно понимает, что не сможет перестроить Косту на свою схему игры, утверждает источник.

Напомним, что ранее Оле-Гуннар Солскьяер сказал, что сейчас в составе Манчестер Юнайтед нет ни одного гнилого яблока.