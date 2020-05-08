Испания

"Сливочные" отказались от идеи подписания французского полузащитника.

Реал больше не собирается подписывать Поля Погба в ближайшее трансферное окно, сообщает Marca.

Источник утверждает, что до этого мадридцы так и не вступали в официальные переговоры, а теперь и вовсе отказались от идеи трансфера.

Поль Погба в общей сложности провел 150 поединков за Манчестер Юнайтед, забив 31 гол и сделав 31 результативную передачу.

Напомним, что Интер собирается продать Икарди и Перишича, чтобы собрать деньги на Погба.

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