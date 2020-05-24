Англия

Испанский хавбек выбрал "канониров" после разговора с Арсеном Венгером.

Полузащитник Монако Сеск Фабрегас вспомнил период 2003 года, когда он в возрасте 15 лет планировал перебраться в Англию. Талантливый испанец подписал контракт с Арсеналом, хотя ему поступало предложение от Манчестер Юнайтед.

"В то время я получил предложение от Манчестер Юнайтед. Мне предстояло совершить несколько поездок – в Лондон и Манчестер. Когда в середине июня я приехал на базу "канониров" в Колни, все были в отпуске, а Венгер — в Париже. Он прилетел на частном самолете, чтобы встретить меня".

"Я был в шоке, когда встретил Венгера. Думал: "Вау...". Мне 15 лет, я ничего из себя не представляю, а тут такой человек прерывает свой отдых ради встречи со мной. Мы пообщались, он поговорил с моей мамой, показал мне тренировочную базу, и я влюбился в проект Арсенала", — заявил Фабрегас в интервью Rio Ferdinand Presents FIVE.

Напомним, ранее Сеск Фабрегас заявил, что навсегда останется "человеком Арсенала", несмотря на период своей карьеры в Челси.