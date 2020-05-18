Соглашение будет подписано, как только агент Пауло Дибалы сможет прилететь в Италию.
Пауло Дибала, Getty Images
18 мая 2020, 18:30
Пауло Дибала согласился остаться в Ювентусе до лета 2025 года — сообщает Gazzetta dello Sport.
Контракт уже готов, но для того, чтобы его подписать, необходимо, чтобы агент аргентинского нападающего смог прилететь в Турин, а с этим, в связи с карантином, возникли трудности.
Детали соглашения неизвестны, ясно лишь, что нынешняя ежегодная зарплата Пауло в 7,5 миллиона евро увеличится, кроме того, в контракте предусмотрены значительные бонусы, зависящие от выступлений футболиста.
В сезоне-2019/20 26-летний Дибала провел в составе Ювентуса 34 матча во всех турнирах (13 голов и 12 результативных передач)