Италия

Соглашение будет подписано, как только агент Пауло Дибалы сможет прилететь в Италию.

Пауло Дибала согласился остаться в Ювентусе до лета 2025 года — сообщает Gazzetta dello Sport.

Контракт уже готов, но для того, чтобы его подписать, необходимо, чтобы агент аргентинского нападающего смог прилететь в Турин, а с этим, в связи с карантином, возникли трудности.

Детали соглашения неизвестны, ясно лишь, что нынешняя ежегодная зарплата Пауло в 7,5 миллиона евро увеличится, кроме того, в контракте предусмотрены значительные бонусы, зависящие от выступлений футболиста.

В сезоне-2019/20 26-летний Дибала провел в составе Ювентуса 34 матча во всех турнирах (13 голов и 12 результативных передач)