Англия

Капитан "шершней" рассказал о своем возвращении к командной работе.

Нападающий Уотфорда Трой Дини заявил, что готов приступить к тренировкам с первой командой.

Английский форвард негативно высказывался о возвращении клубов АПЛ к тренировкам, но теперь готов изменить свое мнение.

"Я лишь сказал, что не вернусь к тренировкам в первую неделю. Люди решили, что я никогда не вернусь. Но я, возможно, вернусь на следующей неделе. Я нахожусь в диалоге со всеми игроками и руководством.

Я беседовал с главным медицинским врачом в правительстве. Он вселил в меня уверенность, что он делает все возможное, чтобы мы получали необходимую информацию. Риск для футболистов сведется к минимуму", – рассказал Дини в интервью CNN Sport.

В текущем сезоне 31-летний игрок провел 18 поединков в футболке "шершней", отличившись шестью голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что коронавирус был обнаружен у защитника Уотфорда Адриана Мариаппы.