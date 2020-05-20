Англия

Игрок рассказал о своем самочувствии после того, как сдал позитивный тест на вирус.

Защитник Уотфорда Адриан Мариаппа рассказал о том, как он узнал, что заболел коронавирусом, и как у него проходит болезнь.

На этой неделе в стане "шершней" обнаружили три новых случая заражения коронавирусом.

"Довольно страшно чувствовать себя нормально и почти не покидать дом, но все равно подхватить коронавирус. Если бы не обязательная проверка перед возвращением к тренировкам, я бы не узнал, что у меня вирус", – рассказал Мариаппа в интервью изданию The Telegraph.

"Я живу вместе с тремя детьми и своей девушкой, теперь я немного переживаю за них. С ними все в порядке, у них нет симптомов, но теперь я стараюсь соблюдать дистанцию".

В текущем сезоне 33-летний игрок провел 18 поединков в футболке "шершней".

Напомним, в АПЛ провели тестирование на коронавирус среди всех игроков и работников клубов и выявили шесть случаев заражения.