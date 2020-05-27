Украина

Четвертый раунд тестирования принес еще четыре положительных теста на коронавирус.

В понедельник и вторник, 25 и 26 мая, в Англии прошел четвертый этап тестирования на коронавирус, который принес новые случаи заражения — сообщает Sky Sports.

Всего на четвертом этапе протестировано 1 008 человек из всех команд Премьер-лиги (игроков и сотрудников), и четыре теста представителей трех клубов оказались положительными.

Во время предыдущего этапа было сделано 996 тестов, два из которых оказались положительными.

Те, кто сдал положительные тесты, отправлены на неделю в самоизоляцию.