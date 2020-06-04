Англия

"Черные коты" вместо этого предоставят болельщикам более дешевую возможность посмотреть игру онлайн.

Владельцы сезонных абонементов Сандерленда, а также те, кто купил отдельные билеты на одну из трех оставшихся игр "черных котов" дома в этом сезоне, получат свои деньги только в случае досрочной остановки английской Лиги 1, сообщает Chronicle Live.

Если же матчи пройдут без зрителей, то Сандерленд не даст болельщикам возможность ввернуть деньги. Вместо этого владельцы билетов и абонементов получат доступ к платформе SAFSEE для просмотра игр онлайн.

Те, кто не хочет смотреть в интернете или не имеет такой возможности, не получат деньги обратно. Семьи фанатов клуба, которым не нужно несколько аккаунтов для просмотра матча дома, также не получат свои средства.

Кроме того, просмотр одного матча онлайн стоит 10 фунтов, а билета – от 14 до 22,5 фунтов. Разницу в стоимости также никто компенсировать не намерен.

Сандерленд на момент приостановки сезона занимал седьмое место в Лиге 1, отставая от второго места на три очка, но при этом сыграв на одну игру больше всех конкурентов с шестого по второе места.