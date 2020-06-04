Англия

Немец готов присоединиться к английскому клубу.

Полузащитник Байера Кай Хаверц заинтересован в переходе в Манчестер Юнайтед в летнее трансферное окно, сообщает издание Manchester Evening News.

Молодой хавбек заинтересован в смене клуба и готов принять предложение "красных дьяволов". В подписании 20-летнего игрока также заинтересованы Бавария, Арсенал и Челси.

Действующий контракт Хаверца с Байером рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне полузащитник провел 38 поединков в футболке "фармацевтов", забив 15 голов и совершив 8 ассистов.

Ранее сообщалось, что Наполи просит у МЮ 100 млн евро за защитника Калуду Кулибали.