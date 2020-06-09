Англия

Регулярный чемпионат в английской Лиге 2 официально завершен.

Клубы Второй лиги Англии проголосовали за завершение сезона и установили критерии, по которым определятся команды, покидающие дивизион — сообщает The Guardian.

Турнирное положение команд определится по среднему количеству набранных очков за игру. Крю Александра, Суиндон и Плимут получили прямые путевки в Первую лигу. Эксетер, Челтенхэм, Колчестер и Нортхэмптон проведут плей-офф за четвертую путевку. Команды начали тестирование игроков и сотрудников на коронавирус, по завершении которого будут определены даты матчей.

Сложнее оказалось с вылетом в Национальную лигу (пятый дивизион). Было принято решение, что Вторую лигу покинет одна команда вместо двух. Последнее место по среднему количеству набранных очков занимает Стивенэйдж, однако в настоящий момент специальная независимая комиссия рассматривает дело о нарушениях со стороны Макклесфилда, и если клуб признают виновным и снимут очки, то последним окажется именно он.

За это решение проголосовали 23 клуба Второй лиги, Форест Грин воздержался.

Также во вторник, 9 июня, судьбу сезона должна решить Первая лига. Ожидается, что решение будет аналогичным.