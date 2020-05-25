Англия

Футбольные власти Англии должны всерьез задуматься о последствиях коронавируса.

Владелец Хадерсфилда Фил Ходжкинсон призывает что-либо предпринять, чтобы избежать крах футбольной пирамиды.

Раньше он владел Национальной лигой в северной части Саутпорта, а потому имеет отчетливое представление о существовании многих клубов низшей лиги.

"Проблема не в том, закончим ли мы этот сезон или нет, а в том, что произойдет после этого. Если мы не придем к соглашению, футбольной пирамиды не будет. Есть клубы, о которых я знаю, существующие только потому, что они откладывают выдачу заработной платы и задерживают деньги для кредиторов. В какой-то момент им нужно будет платить.

Существует абсолютно реальная вероятность того, что 50 или 60 клубов прекратят свое существование. Я искренне говорю об этом. Если в футболе сейчас не будет что-либо предпринято, чтобы все клубы могли оплачивать свои счета и дотянуть до того момента, когда доход будет восстановлен", — приводит слова Ходжкинсона BBC.

Напомним, что АПЛ может возобновиться 26 июня, а не 12 июня, как предполагалось раньше.