Англия

"Волки" хотят подписать форварда Эспаньола.

Нападающий Эспаньола Ву Лей попал в сферу интересов Вулверхэмптона, сообщает издание Mundo Deportivo.

Английский клуб следит за китайским вингером и попытается подписать его в летнее трансферное окно. Контракт форварда с каталонцами истекает в декабре, и "волки" хотят воспользоваться этой ситуацией.

Ву Лей перешел в Эспаньол в январе 2019-го из Шанхай СИПГ. В текущем сезоне 28-летний игрок провел 38 поединков в футболке "бело-синих", отличившись семью голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Вулверхэмптон также заинтересован в подписании защитника Ювентуса Даниэле Ругани.