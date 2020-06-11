Англия

Главный тренер "красных" подвел итог товарищеской игры.

Ливерпуль разгромил Блэкберн в рамках товарищеского поединка за закрытыми дверями. Юрген Клопп остался доволен поединков и поблагодарил соперника.

"Это была не только тренировка; для нас это был действительно важный тест, и мы хотели, чтобы игроки играли 45 минут, но из-за нескольких небольших проблем мы не могли этого сделать, у нас не было достаточно "игроков первой команды", мы решили оставить трех игроков на поле на 60 минут. Это нормально.

Нам нужно было привыкнуть к игре против глубоко обороняющейся команды. К тому же, Блэкберн время от времени повышал скорости, так что мы могли использовать высокий прессинг. Контрпрессинг в нашем исполнении был великолепен, футбол — очень хорош, голы мне понравились. Я очень благодарен Блэкберну, что они приехали сюда", — приводит слова Клоппа официальный сайт "красных".

Напомним, что Ливерпуль первый официальный поединок после возобновления сезона проведет против Эвертона 21 июня.