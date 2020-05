Оле-Гуннар Солскьяер уверен, что Манчестер Юнайтед подойдет к возобновлению сезона в хорошей форме.

"Здорово, что мы вновь вернулись к работе, – цитирует главного тренера Манчестер Юнайтед официальный сайт клуба. – Все просто великолепно: погода, настроение ребят и их физическое состояние. Сейчас мы просто наслаждаемся тем, что снова собрались на тренировочном поле, но скоро уже сможем перейти к следующему этапу подготовки".

Занятия "красных дьяволов" в тренировочном центре Aon проходят в малых группах по 4-5 человек с соблюдением необходимой безопасной дистанции.

