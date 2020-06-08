Англия

Норвежский тренер прокомментировал трансферную политику клуба.

Оле-Гуннар Солскьяер вспомнил себя в бытность игроком и рассказал о критериях, по которым подбирает игроков в команду.

"Я чувствовал, что я профессионал и чувствовал привилегию играть за Манчестер Юнайтед. Я не смог бы смотреть на себя, если бы не знал, что отдал все за своих товарищей по команде и моего тренера.

Это то, что я сейчас ищу в игроках, которых мы подписываем или воспитываем в молодежной команде. У вас должна быть хорошая индивидуальность и профессионализм, потому что одно гнилое яблоко в корзине сделает других такими же.

Так что для меня это создание команды, которая будет отражать личность и взгляды меня и моего тренерского штаба. Конечно, есть стандарты, потому что мы хотим побеждать", — приводит слов Оле-Гуннар Солскьяера ESPN.

Напомним, ранее норвежец отмечал, что лучше иметь в составе дыру, чем говнюка.