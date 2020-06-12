Правила жизни

Football.ua вспоминает яркие высказывания и жизненные принципы одного из самых талантливых бразильских футболистов наших дней Филиппе Коутиньо, которому 12 июня исполняется 28 лет.

Филиппе Коутиньо с ранних лет прочили великое будущее и место в числе лучших классических "десяток" в истории бразильского футбола. Его виртуозной техникой и умением исполнять "стандарты" восхищались болельщики, прозвавшие его "маленьким волшебником". "У Филиппе в ногах особая магия", – говорил Маурисио Почеттино, а Карека ставил его на один уровень с великим Зико.

И действительно, на футбольном поле нет ничего такого, что было бы неподвластно Коутиньо: он одинаково хорошо действует обеими ногами, он может закрыть любую позицию в полузащите и атаке, его крученые удары приводят в экстаз поклонников.

Но при таких данных к 28-ми годам, исполняющимся "маленькому волшебнику" 12 июня, многие добились гораздо большего, чем он. Складывается впечатление, что прозвище "малыш", которое дали ему фаны Ливерпуля, как нельзя лучше отражает характер бразильца: чтобы полностью раскрыть свой потенциал, ему нужна любовь, теплая и уютная домашняя, семейная атмосфера...

Филиппе родился и рос в северной части Рио-де-Жанейро, как и миллионы своих мальчишек-соседей познавая премудрость игры с мячом на улицах, но делал он это не на пляжах или пустырях, а на маленьких бетонных площадках для футзала.

Играя в футзал, я научился принимать мгновенные решения в условиях ограниченного пространства

– Не могу сказать, что моя семья принадлежала к среднему классу, денег порой было немного, но мы никогда не нуждались в вещах, которые были нам действительно необходимы.

– Я начинал играть в футзал в фавелах Рио — на ближайшей площадке к нашему дому. И это был хороший опыт, поскольку я научился принимать мгновенные решения в условиях ограниченного пространства.

Однако в итоге предпочтение Коутиньо отдал "большому" футболу и оказался в Васку да Гама, в первой команде которого он в итоге сыграл 43 матча во всех турнирах и забил 5 мячей. Когда ему исполнилось 16, его заприметил и приобрел Интер, но еще на два года оставил в Васку в аренде "дозревать".

К 18-ти годам Филиппе стал настоящим лидером команды, подобно своему ровеснику и другу Неймару, в то же время тащившему на себе Сантос.

– Мне очень нравится участвовать в дерби, я люблю атмосферу подобных матчей, подготовку к ним. Самые яркие впечатления у меня остались от дерби в Рио между Васку да Гама и Фламенго.

В 2009 году Коутиньо с Васку да Гама выиграл бразильскую Серию В, а летом следующего года отправился в Серию А, но уже итальянскую. По словам президента Интера Массимо Моратти, 18-летний бразилец должен стать будущим клуба, но не все пошло так, как ожидалось.

В первом сезоне он нечасто выходил на поле, забил один мяч, правда, именно в своем стиле — крученым ударом со штрафного.

В следующем он был и вовсе отправлен в аренду в Эспаньол, при этом родители, которые жили с ним в Милане, отправились домой, и Филиппе впервые вынужден был попробовать на вкус взрослой жизни вместе со своей будущей женой Аиной.

Я стал взрослым футболистом, поиграв за Эспаньол

Не наладилась ситуация и после возвращения в Италию, и, сыграв за три сезона 47 матчей (5 голов) за Интер, 16 (5) за Эспаньол и пополнив свой музей Кубком и Суперкубком Италии, отправился в Англию.

– Игра в Интере не всегда приносила мне удовольствие, но в каждом матче за Интер я всегда отдавался полностью.

– Я всегда был скромным и даже робким, когда играл в Бразилии. Переезд в Европу дался мне нелегко, особенно если учесть, в каком великом клубе я оказался — в Интере.

– Мне кажется, что я стал действительно "взрослым" футболистом и обрел уверенность в себе лишь после того, как поиграл в Эспаньоле.

Коутиньо хотели видеть в своем составе Ливерпуль и Саутгемптон, который возглавил бывший тренер Филиппе в Эспаньоле Маурисио Почеттино, но в итоге бразилец достался "красным".

Интересно, что Ливерпулю порекомендовал подписать Коутиньо экс-тренер команды Рафаэль Бенитес, при котором Филиппе дебютировал в Интере.

В Ливерпуле дела у нашего героя пошли намного лучше, он заслужил любовь болельщиков (дважды признавался лучшим игроком Ливерпуля в сезоне) и признание коллег (в 2015 году попал в сборную года АПЛ). Казалось, он нашел, наконец, свой "дом", но в конце концов его проснувшееся честолюбие победило стремление к душевному комфорту.

Сыграв 201 матч во всех турнирах и забив 54 мяча, Коутиньо отправился покорять Барселону.

В Англии каждая команда в каждом матче сражается так, будто это финал

– Футбол в Англии более интересен, чем в Италии. Во-первых, судья не свистит по каждому поводу и дает играть. Во-вторых, каждая команда в каждом матче сражается так, будто это финал.

Официально трансфер Филиппе обошелся Барселоне в 120 миллионов евро, однако, по слухам, на самом деле сумма была на 40 миллионов больше, что делает Коутиньо вторым самым дорогим трансфером в истории футбола (после своего приятеля Неймара, переход которого в ПСЖ из Барселоны годом ранее стоил 222 миллиона).

Казалось, в Барселоне все шло хорошо, но уж очень много в команде было классных атакующих игроков, к тому же начались разговоры о том, что Филиппе может рассматриваться как вариант замены в будущем не кому-нибудь, а самому Лионелю Месси. Естественно, кому-то это могло не понравиться, и не в первый раз такое сравнение не пошло на пользу "кандидату".

Сыграв за два сезона 76 матчей (21 гол) и выиграв два чемпионских титула, Кубок и Суперкубок Испании, Коутиньо отправился в аренду в Баварию.

Незаменимых футболистов нет. Один великий уходит — на его месте появляется другой

– Для меня было немного странным оказаться в одной раздевалке с такими игроками, как Иньеста, Месси, Бускетс... Раньше я их видел только по телевизору и играл с ними одной команде разве что на PlayStation.

– Месси — лучший игрок в современном футболе. Его умение полностью перевернуть любую игру просто потрясает.

– Реал и Барселона всегда были моими любимыми командами в Ла Лиге, я просмотрел множество их матчей.

– Что бы ни говорили, незаменимых футболистов нет. Один великий уходит — на его месте появляется другой. Особенно в таких клубах, как Ливерпуль или Барселона.

А вот в Баварии, которая заплатила Барселоне за аренду 8,5 миллиона евро и обязалась платить зарплату бразильца, дела пошли очень даже неплохо. Возможно, все дело в специфической "семейной" атмосфере, которой отличается мюнхенский клуб?

До того, как Бундеслига отправилась на карантин, Коутиньо сыграл в составе Баварии 32 матча во всех турнирах (9 голов) и признался, что с удовольствием остался здесь и дальше. Увидеть, насколько сказалось на его мастерстве перерыв, вызванный пандемией коронавируса, мы сможем чуть позже, поскольку сейчас бразилец залечивает травму голеностопа.

У Баварии есть первоочередное право выкупить Филиппе за 120 миллионов евро, но клуб пока не решил, стоит ли он таких денег (сейчас авторитетный портал Transfermarkt.de оценивает его стоимость порядка 60 миллионов).

Если игрок нашел команду, где он может проявить себя, где он получает удовольствие и счастлив, то он должен остаться в ней

В сборной Бразилии Коутиньо играет вот уже полжизни, начиная с команды U-14. Вместе с "селесао" он выиграл юношеский чемпионат Южной Америки (U-17), молодежный чемпионат мира (U-20) и "взрослый" турнир Кона Америка.

Филиппе никогда не скрывал, что игра в футболке сборной Бразилии — его заветная мечта, но и в этой команде у него шло не все гладко. Большим разочарованием стало непопадание в состав на ЧМ-2014 (хотя, может, именно его присутствие в команде позволило бы хозяевам турнира избежать позора).

Спустя 4 года Коутиньо попал в символическую сборную и стал лучшим ассистентом ЧМ-2018, а еще через год был ключевым игроком сборной на домашнем Копа Америка.

На данный момент на его счету 61 матч за национальную сборную (17 голов), и он еще явно не сказал своего последнего слова.

Не номер на спине определяет то, кем ты есть

– Футбольная карьера представляется мне лестницей, в которой приходится преодолевать ступеньку за ступенькой. Сначала ты становишься хорошим игроком, потом попадаешь в хороший клуб. Дальше, если повезет — в сборную, и, в конце концов, на чемпионат мира.

– Я понимаю, что №10, особенно в сборной Бразилии, значит очень много. Но не номер на спине определяет то, кем ты есть, а твоя игра.

– Я очень люблю Бразилию, и готов делать все для ее успеха. Если меня не берут в сборную — я отправляюсь на матчи как болельщик.

– Мне очень нравится Роналдиньо. Это игрок, с которого я постоянно брал пример и многому у него научился. Но еще большему мне научиться еще предстоит.

– Я часто улыбаюсь во время игры, потому что получаю от нее удовольствие. Точно так же поступал в свое время Роналдиньо.

– Трудно передать словами, насколько приятно чувствовать похвалу от таких легендарных игроков, как, скажем, Стивен Джеррард. Добиться такого же статуса я пока могу лишь мечтать.

– Я изучал технику ударов "бисиклетой», глядя на Робиньо по телевизору.

– За все свои успехи и радостные моменты я должен благодарить свою семью.

– Кое-кто считает, что футбол — это легко. На самом деле это непрерывный тяжкий труд.

К чему я стремлюсь? Работать на благо команды, отдавая все силы

– У меня никогда не было серьезных проблем ни с болельщиками, ни с руководством, ни с товарищами по команде, ни с тренером. Надеюсь, так будет всегда.

– Чем лучше ты играешь, тем большего от тебя ожидают. Но это огромный стимул для развития — стараться оправдать ожидания болельщиков и сделать их счастливыми.

– Я стараюсь быть готовым к каждому пасу, каждому мячу. Необходимо стараться использовать 100% своих возможностей в каждом матче.

– Я не люблю говорить о том, что я делаю на поле и что должен делать. Я это просто знаю и делаю — создаю моменты для партнеров и забиваю сам.

– Выходя на поле, я забываю обо всем, кроме игры. Во-первых, потому что футбол — это моя работа, во-вторых — это моя любовь.

– Ответственность за успехи и неудачи должна быть разделена поровну между всеми игроками команды. Естественно, если все они добросовестно выполняют свою работу.

– Иногда, несмотря на все старания, бывают неудачные игры. Однако не было ни одной, в которой бы я не старался.

– Я всегда верил, что смогу реализовать главную мечту своей жизни — стать футболистом.