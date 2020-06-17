Английский защитник находится на радарах Манчестер Сити, Тоттенхэм и Челси.
Бен Чилвелл, getty images
17 июня 2020, 20:47
Лестер Сити просит за Бен Чилвелла более 50 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Sky Sports.
На защитника "лисиц" претендуют Манчестер Сити, Челси и Тоттенхэм.
В нынешнем сезоне Бен Чилвелл провел 23 матча в Премьер-лиге, в которых отметился двумя голами и тремя ассистами.
Напомним, что Челси уже определился с альтернативами на тот случай, если не удастся подписать англичанина.