Англия

Английский защитник находится на радарах Манчестер Сити, Тоттенхэм и Челси.

Лестер Сити просит за Бен Чилвелла более 50 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Sky Sports.

На защитника "лисиц" претендуют Манчестер Сити, Челси и Тоттенхэм.

В нынешнем сезоне Бен Чилвелл провел 23 матча в Премьер-лиге, в которых отметился двумя голами и тремя ассистами.

Напомним, что Челси уже определился с альтернативами на тот случай, если не удастся подписать англичанина.