Англия

"Пенсионеры" намерены усилить позицию левого защитника в летнее межсезонье.

Защитник Лестера Бен Чилвелл является главной целью Челси на летнее трансферное окно в вопросе усиления левой бровки обороны, однако лондонский клуб рассматривает и другие кандидатуры. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, в случае срыва перехода 23-летнего англичанина у "пенсионеров" есть сразу три запасных варианта.

В шорт-листе Челси находятся Николас Тальяфико из Аякса, Левен Кюрзава из ПСЖ и Алекс Теллес из Порту, однако Бен Чилвелл остается приоритетным вариантом для "синих".

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити намерен составить конкуренцию Челси в подписании Чилвелла, который в нынешнем сезоне провел 23 матча в Премьер-лиге, в которых отметился двумя голами и тремя ассистами.