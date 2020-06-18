Англия

"Лисы" согласовали годичные договоры с опытными защитниками.

Защитник Уэс Морган и Кристиан Фукс подпишут новые контракты Лестером, информирует издание The Telegraph.

Опытные футболисты подпишут с "лисами" годичные соглашения и останутся в команде минимум еще на один сезон. Действующие контракты ямайца и австрийца с клубом истекают в конце июня.

В текущем сезоне оба игрока провели по 14 матчей в футболке "синих".

Ранее сообщалось, что защитник Дэниел Амарти намерен покинуть Лестер.