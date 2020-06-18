"Лисы" согласовали годичные договоры с опытными защитниками.
Кристиан Фукс и Уэс Морган, Getty Images
18 июня 2020, 08:30
Защитник Уэс Морган и Кристиан Фукс подпишут новые контракты Лестером, информирует издание The Telegraph.
Опытные футболисты подпишут с "лисами" годичные соглашения и останутся в команде минимум еще на один сезон. Действующие контракты ямайца и австрийца с клубом истекают в конце июня.
В текущем сезоне оба игрока провели по 14 матчей в футболке "синих".
Ранее сообщалось, что защитник Дэниел Амарти намерен покинуть Лестер.