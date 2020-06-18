Англия

Хавбек покинет клуб по окончании сезона.

Полузащитник Энди Кинг покинет Лестер по окончании этого сезона, сообщает официальный сайт английского клуба.

Контракт центрального хавбека с "лисами" подходит к концу, и он получит статус свободного агента.

С января этого года 31-летний игрок выступает на правах аренды в Хаддерсфилде, где провел 7 поединков.

Кинг является воспитанником Лестера и находился в структуре клуба с 2004 года. Всего в футболке "синих" валлиец отыграл 375 матчей, забив 61 гол, и в 2016-м стал чемпионов АПЛ.

Ранее сообщалось, что Лестер продлит контракты с защитниками Уэсом Морганом и Кристианом Фуксом.