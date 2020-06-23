Англия

Football.ua подводит итоги 30-го тура английской Премьер-лиги.

Футбольные фанаты безусловно соскучились за матчами чемпионата Англии. Кто-то будет возражать против такого мнения, но их будет не так много – лучшая лига мира снова в действии.

И если говорить исключительно за игровую составляющую, то приостановки АПЛ словно и не было. В целом, ожидаемые результаты, а рестарт сезона не принес никаких сенсаций. И даже ничья в игре Эвертон – Ливерпуль не видится чем-то оригинальным – "красным" всегда даются тяжело игры на Гудисон Парк.

30-й тур:

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед: без сюрпризов

Еще до приостановки чемпионата Англии Жозе Моуриньо сказал, что финиш в зоне топ-4 станет для него лично чуть ли не главным достижением в карьере. На тот момент "шпоры" лишились Харри Кейна, Сон Хын Мина и Стивена Бергвейна из-за травмы. Теперь они здоровы, а голландец и вовсе отличился голом против "красных дьяволов".

1:1 – это счет, который красочно и достоверно описывает все то, что произошло на футбольном поле. Отрезками были лучше "шпоры", такие же проблески в игре наблюдались и у коллектива Оле-Гуннара Солскьяера.

Пожалуй, ничья более вредна для Тоттенхэма – коллектив Жозе Моуриньо потерял очки и идет далеко от зоны Лиги чемпионов. У МЮ в этом плане ситуация выглядит попроще.

Арсенал "держит удар"…

В отличии от ряда других команд, подопечные Микеля Артеты успели провести уже два поединка – против Манчестер Сити и Брайтона. И игру против "горожан" в целом можно даже не вспоминать. Ее можно назвать "бенефисом Давид Луиса", посмотреть протокол поединка и все станет понятны без слов.

Прошло два тура для Арсенала с момента возобновления сезона, и уже можно сказать, что "канониры" могут забыть о попадании в Лигу чемпионов. Команды с четвертого по девятое место должны проиграть все свои игры, чтобы лондонский коллектив имел шанс оказаться в топ-4 (или топ-5, при условии, что Манчестер Сити будет дисквалифицирован из ЛЧ).

Пауза не помогла Арсеналу сделать какие-либо выводы, перезагрузку и просто "обнулиться". И если бы продолжение сезона затянулось, это тоже особо не помогло. Просто "канониры" слишком слабы сейчас, и дело не в Микеле Артете или Унаи Эмери.

После рестарта сезона все клубы дали в целом ожидаемые результаты, что подчеркивает лишь одно – дело в уровне.

Челси сделал шаг в сторону Лиги чемпионов

Безусловно, все может быстро поменяться – одно поражение "синих" и одна победа Манчестер Юнайтед и картинка в целом меняется кардинально.

Челси вроде бы и контролировал игру, но по классике свое преимущество не сумел реализовать, а потом и вовсе пропустил. Фрэнк Лампард незадолго до возобновления сезона сказал, что тратил время с умом и просматривал прошедшие матчи своей команды. На основе них он сделал более детальные выводы, что "синим" необходимо подкорректировать в своей игре.

Возможно, в игре против Астон Виллы этого не было заметно, но проявится в будущем. В любом случае два гола за две минуты перевернули ход игры и "синие" набрали три пункта, укрепились в зоне Лиги чемпионов. "Вилланы" в остатке сезона продолжат бороться за сохранение прописки в АПЛ.

Дерби без изюминки

Откровенно говоря, кому-то может не понравиться такое мнение, но поединки между Эвертоном и Ливерпулем уже не те. "Ириски" уже достаточно давно не могут обыграть "красных", а отсутствие болельщиков на стадионе лишало "изюминки" данного дерби.

Ливерпуль выглядел достаточно неплохо, но позволим предположить, что отсутствие Мохамеда Салаха сыграло свою роль. Что касается Эвертона, то Карло Анчелотти может быть доволен – ничья со столь сильным соперником – очень хороший результат. "Ириски" и вовсе могли вырвать победу, но не повезло.

По итогу 0:0 – не самые увлекательные нули на табло, зритель, сидящий у монитора компьютера или телевизора по праву может быть разочарован дерби, от которого ждали большего.

Манчестер Сити рвет и мечет

3:0 с Арсеналом, 5:0 с Бернли… Можно ли еще лучше стартовать? Вряд ли. Отличные показатели в атаке, надежность в обороне в лице двух "клиншитов". Пеп Гвардиола по праву может быть доволен всем, что происходит вокруг его команды. И давайте не будем вспоминать о дисквалификации в Лиге чемпионов на следующий сезон – надежда по-прежнему сохраняется, что апелляция будет принята.

В защиту Бернли следует сказать, что Шон Дайч не мог рассчитывать на основных нападающих в лице Эшли Барнса и Криса Вуда – они травмированы. Дилемма с Джеффом Хендриком, Филом Бардсли и Аароном Ленноном. Дело в том, что эти исполнители не заключили новые соглашения, а 30 июня могут стать свободными агентами. Дайч не стал их включать в заявку на игру против Манчестер Сити.

Тем не менее, "бенефис Давида Луиса" в матче против Арсенала и кадровые проблемы Бернли не повод для оправданий. После возобновления сезона "горожане" выглядят достаточно устрашающе для любого соперника.

Аутсайдеры на то и аутсайдеры

Кому выгоднее всего приостановка сезона? Безусловно клубам, у которых и так проблемы с набранными баллами и идут внизу турнирной таблицы. Прошел лишь один матч (для некоторых – два), но можно увидеть, что картина в целом не меняется, что была до карантина.

Норвич в который раз доказывает, что он – главный фаворит на вылет по итогам сезона, Вест Хэм никак не может прийти в себя (а в начале сезона Андрей Ярмоленко говорил о борьбе за еврокубки!), Борнмуту, возможно, необходимо было перестать держаться за Эдди Хау, а Уотфорд, скорее, показывает себя с хорошей стороны и ушел с зоны вылета, но дистанция от 17-й строчки в один пункт.

По итогам первого тура после возобновления сезона напрашивается один простой итог – перерывом никто не воспользовался, чтобы "перезарядить батарейки" и начать набирать очки. Теоретически, улучшить результаты должны "шпоры" – у них выздоровели три основных игрока группы атаки, что должно сыграть на руку Жозе Моуриньо.

31-й тур:

Александр Савельев, Football.ua