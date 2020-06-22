Англия

Бельгиец и нидерландец задержатся Северном Лондоне до завершения кампании в Англии.

Защитник Ян Вертонген и вратарь Михел Ворм продлили свои действующие соглашения с Тоттенхэмом, которые истекали в конце июня этого года. Об этом сообщает официальный сайт "шпор".

33-летний бельгиец и 36-летний нидерландец решили остаться в северолондонском клубе до конца текущего сезона в английской Премьер-лиге, поставив подписи под новыми краткосрочными контрактами.

Вполне вероятно, что Вертонген и Ворм покинут стан "шпор" после завершения кампании на правах свободных агентов. Бельгийский центрбек уже ведет переговоры о переходе в Рому.

Кроме того, сообщается, что Тоттенхэм согласился продлить арендные соглашения Денни Роуза (Ньюкасл), Кайла Уокера-Питерса (Саутгемптон), Джека Кларка и Люка Амоса (КПР), Брэндона Остина (Виборг) и Армандо Шашуа (Атлетико из Балеарских островов).