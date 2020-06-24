Англия

Шотландец договорился о новом контрактом с клубом.

Защитник Фил Бардсли близок к продлению контракта с Бернли, сообщает The Athletic.

Опытный фулбек согласовал новый годичный договор с клубом и должен оформить его официально в ближайшее время.

Бардсли присоединился к Бернли в 2017 году из Сток Сити. В текущем сезоне 34-летний игрок провел 15 поединков в футболке "бордовых", отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что голкипер Джо Харт покинет Бернли в конце месяца.