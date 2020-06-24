Англия

При этом полиция не нашла состава преступления в действиях Джейка Хеппла.

Джейк Хеппл, один из организаторов самолета с баннером "Жизни белых важны" перед матчем Манчестер Сити – Бернли, был уволен с работы сварщиком в Paradigm Precision, сообщает The Daily Mail.

"Я не расист. Знаю, что некоторые хотят его из меня сделать, но это не так. У меня много черных и азиатских друзей. Этот баннер на самом деле был вдохновлен движением "Жизни черных важны", — заявил Хеппл.

"Мы не хотели обидеть движение или расу. Я верю, что важно понимать, что и жизни белых тоже важны. Это все, что мы хотели сказать".

Хеппл был не только уволен с работы, но и получил пожизненный бан на посещение стадиона от Бернли. "Мой работодатель, клуб и много других людей абсолютно неправильно поняли произошедшее", — добавил Джейк.

Полиция не нашла злого умысла в его действиях, утверждает Хеппл.

"В полиции мне сказали, что я не совершал никаких преступлений, не делал чего-то неправильного. На самом деле, у меня спросили, в норме ли я и нуждаюсь ли в защите – на случай, если окажусь для кого-то мишенью. Я не понимаю, почему ко мне относятся как к преступнику. Все раздули слишком сильно, это просто нелепо".

Также Хеппл утверждает, что он подключился к проекту по запуску самолета лишь после терракта в Рединге. Беженец из Ливии Хаири Саадалла набросился на людей в парке с ножом. В результате атаки трое людей погибли и еще трое были тяжело ранены.

"Я услышал эту идею от своего футбольного приятеля. Он хотел указать, что есть не только "Жизни черных важны", но еще и белых, и всех остальных. Мне понравилась эта идея – я уверен, что нужно об этом говорить. И я по-прежнему в это верю. А затем случилась атака в Рединге, и я подумал, что должен больше поучаствовать в этой затее с баннером. Я разозлился, что белых людей убили, а никому нет до этого дела", — рассказал Хеппл.

Несмотря на примененные санкции, болельщик не раскаивается в своем поступке. Он написал на своей странице в Фейсбуке: "Я бы хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы извиниться… ни перед кем, на**й! Похоже, что это теперь расизм, говорить, что жизни белых важны – когда трое белых людей убиты в парке в Рединге, но все, что мы видим по телевидению – это "Жизни черных важны" после убийства Джорджа Флойда. В каком мире мы живем".

Девушка Хеппла Меган Рамбандт также лишилась своей работы в индустрии красоты из-за расистских твитов. Меган написала в Твиттере: "Я люблю Бернли, но нужно признать, что центр города похож на другую страну. Нужно с этим что-то делать". Позже она добавила: "Нужно отправить их обратно в банановых лодках, вонючих ублюдков".

Над запуском баннера работал не только Джек Хеппл, но 60 ультраправых болельщиков Бернли из группировки Suicide Squad. Информация о наказании других организаторов пока неизвестна.