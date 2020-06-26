Англия

Англичанин прокомментировал победу своей команды.

Главный тренер Челси Фрэнк Лампард поделился своим мнением о результате матча с Манчестер Сити (2:1) в матче 31-го тура АПЛ.

"Мы провели большой матч. Нам пришлось много работать без мяча, что ожидаемо против Сити Пепа Гвардиолы. Нам было непросто, но благодаря настрою, полной самоотдаче и концентрации мы были лучше по созданным шансам и заслуженно победили.

Это очень важные три очка. Борьба за место в топ-4 продолжается, и сегодняшняя встреча не была решающей. Однако этот результат придаст нам уверенности. Результат, которого мы достигнем в этом сезоне, зависит от того, сможем ли мы добиться стабильности в оставшихся матчах. Смысл подобных побед теряется, если мы не сможем сохранить набранный ход и подкрепить их дальнейшими успехами. Всего этого можно добиться только за счет максимальной концентрации и упорной работы.

В наше команду нужно больше верить. Посмотрите на Манчестер Сити: эта команда строилась и сыгрывалась годами, благодаря чему они так уверенно работают с мячом. У нас есть все для этого, но нам нужно больше уверенности в своих силах. Мы должны работать с мячом, продолжая играть, играть, играть... и это придет", – приводит слова Лампарда официальный сайт клуба.

Предлагаем вашему вниманию обзор матча Челси – Манчестер Сити.