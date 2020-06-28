Бразильский защитник не смог продолжить поединок.
Давид Луис, фото getty images
28 июня 2020, 17:25
Давид Луис получил повреждение в матче 1/4 финала Кубка Англии против Шеффилд Юнайтед.
Бразильский защитник был заменен на Роба Холдинга на 54-й минуте. Партнеры Луиса смогли довести поединок до победы.
Опытный игрок провел в этом сезоне 34 матча, отметившись двумя забитыми голами и одной результативной передачей.
Напомним, что Давид Луис согласился на значительное понижение зарплаты, чтобы остаться в Арсенале.