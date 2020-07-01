Англия

Football.ua анонсирует матч 32-го тура английской Премьер-лиги между "канонирами" и "канарейками".

Подопечные Микеля Артеты примут на своем поле коллектив Даниэля Фарке.

Арсенал – Норвич

1 июля, 20:00, стадион Эмирейтс, Лондон. Арбитр встречи – Питер Бэнкс

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

И Арсенал, и Норвич можно назвать главными неудачниками текущего сезона в "своей весовой категории". Лондонский клуб якобы должен бороться за Лигу чемпионов, а в идеале – за титул, но на деле – десятая строчка прямо сейчас и туманные перспективы на следующий сезон.

Норвич – худшая команда этого сезона в Премьер-лиге. И даже пауза, связанная с пандемией коронавируса, не помогла "канарейкам" переосмыслить происходящее и исправить текущее положение дел. То, что Норвич вылетит – в этом практически нет сомнений. Это своего рода "накопительный труд" подопечных Даниэля Фарке за весь сезон-2019/20.

После рестарта сезона Арсенал в очередной раз доказал, что бороться за Лигу чемпионов клуб попросту не может. Во многом – из-за линии обороны, где некоторые исполнители позволяют себе невообразимые вещи, за которые могли бы уже сидеть на скамейке запасных или на трибуне.

Напомним, что матч первого круга между двумя командами завершился результативной ничьей (2:2).

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Лено, Чеймберс, Мари, Мартинелли – Бирам, Хэнли, Циммерманн, Клозе (дисквалификация)

Под вопросом: Суареш, Торрейра, Давид Луис, Озил — …

Интересные факты:

Норвичу не удалось забить в 6 из последних 7 матчей в Премьер-лиге.

"Канарейки" уступили в 5 из последних 6 гостевых встреч в АПЛ.

Арсенал побеждает в последних трех домашних играх в чемпионате Англии.

Арсенал не проигрывает в последних семи встречах против Норвича во всех турнирах.