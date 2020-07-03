Англия

Действующее соглашение бразильца с "пенсионерами" рассчитано до завершения сезона в АПЛ.

Крайний полузащитник Виллиан может продолжить выступать за Челси, поскольку руководство лондонского клуба возобновило с ним переговоры о продлении контракта. Об этом сообщает Goal.com.

По информации источника, "пенсионеры" по-прежнему не планируют отступать от своих принципов по продолжению сотрудничества с возрастными игроками, поэтому не намерены предлагать 31-летнему бразильцу продление соглашения более чем на два сезона.

Насколько известно, сам Виллиан хотел бы подписать с Челси контракт на три года, из-за чего переговоры между ним и клубом неоднократно срывались. Нынешний контракт бразильца с лондонской командой истекает после завершения текущего сезона в АПЛ.

Напомним, что Виллиан выступает за Челси с 2013 года. С того момента он провел в футболке "синих" 333 поединка, в которых забил 62 гола и отдал 60 результативных передач.