Действующее соглашение бразильца с "пенсионерами" рассчитано до завершения сезона в АПЛ.
Виллиан, Getty Images
03 июля 2020, 23:56
Крайний полузащитник Виллиан может продолжить выступать за Челси, поскольку руководство лондонского клуба возобновило с ним переговоры о продлении контракта. Об этом сообщает Goal.com.
По информации источника, "пенсионеры" по-прежнему не планируют отступать от своих принципов по продолжению сотрудничества с возрастными игроками, поэтому не намерены предлагать 31-летнему бразильцу продление соглашения более чем на два сезона.
Насколько известно, сам Виллиан хотел бы подписать с Челси контракт на три года, из-за чего переговоры между ним и клубом неоднократно срывались. Нынешний контракт бразильца с лондонской командой истекает после завершения текущего сезона в АПЛ.
Напомним, что Виллиан выступает за Челси с 2013 года. С того момента он провел в футболке "синих" 333 поединка, в которых забил 62 гола и отдал 60 результативных передач.