Англия

"Баварцы" готовы отпустить испанского хавбека за 35 миллионов евро.

Полузащитник Баварии Тиаго Алькантара в летнее межсезонье может перебраться в английскую Премьер-лиги, став игроком Ливерпуля. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, мерсисайдский клуб предложил 29-летнему испанцу четырехлетний контракт с годовым окладом в размере 8 миллионов евро. Теперь Ливерпулю осталось договориться с Баварией, которая требует за своего футболиста 35 миллионов евро.

В текущем сезоне испанский хавбек провел в футболке мюнхенского гранда 35 поединков во всех турнирах, в которых он забил три гола и отдал два ассиста. Его контракт с Баварией рассчитан до лета 2021 года.

Напомним, ранее главный тренер мюнхенцев Ханси Флик высказался сомнения касательно потенциального ухода Тиаго Алькантары в другой клуб.