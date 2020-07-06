Англия

23-летний форвард принес минимальную победу Саутгемптону над Манчестер Сити.

Че Адамс после гола в ворота Манчестер Сити, Getty Images

Че Адамс после гола в ворота Манчестер Сити, Getty Images

В поединке 33-го тура английской Премьер-лиги Саутгемптон встретился с Манчестер Сити и добыл сенсационную минимальную победу над фаворитом (1:0).

Автором единственного гола в данном противостоянии стал нападающий "святых" Че Адамс, который после ошибки Александра Зинченко нанес лонгшот, воспользовавшись отсутствием Эдерсона в воротах.

Как сообщает пресс-служба АПЛ, 23-летний англичанин забил гол с самой дальней дистанции в текущем сезоне первенства страны. Адамс поразил ворота Ман Сити с 39 ярдов (больше 35,6 метров).

Посмотреть гол Че Адамса "горожанам" вы можете в обзоре матча Саутгемптон — Манчестер Сити на Football.ua.