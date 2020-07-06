Англия

Испанский специалист не стал публично критиковать своих подопечных.

В поединке 33-го тура английской Премьер-лиги Саутгемптон встретился с Манчестер Сити и добыл сенсационную минимальную победу (1:0). Единственный гол в этом матче "святые" забили после ошибок Зинченко и Эдерсона, однако главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола не считает это главной причиной поражения.

"Ошибки — это часть игры. Мы проиграли не по этой причине. У нас было множество моментов, которые не удалось реализовать, но мы старались. В целом, мне понравилось то, что увидел на поле в исполнении своей команды".

"Мы проиграли Саутгемптону, но я не могу сказать, что Манчестер Сити — это команда, которая мало забивает. Мы являемся лидерами по количеству забитых мячей в текущем сезоне АПЛ".

"Мы по-прежнему уверены в каждом своем футболисте, ведь все мы — люди. В следующем сезоне постараемся забивать чаще и не упускать возможности. Победа над Ливерпулем — в прошлом, как и поражение от Саутгемптона", — приводит слова Гвардиолы официальный сайт Манчестер Сити.

Посмотреть гол Че Адамса "горожанам" после ошибки Александра Зинченко вы можете в обзоре матча Саутгемптон — Манчестер Сити на Football.ua.