Англия

Менеджер не отрицает вероятный уход защитника.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказал свое мнение о будущем защитника Джона Стоунза в команде.

"Об трансфертном рынке мы поговорим в конце сезона . Я много раз говорил, что более чем доволен Джоном как человеком, профессионалом, всем"

"То, что я хочу, является лучшим для него. В конце сезона мы поговорим о том, что произойдет".

"Иногда мое желание — это не желание игроков или ситуация в клубе. Если нам придется изменить свою позицию, мы с ними поговорим. Он молодой игрок, и мы хотим, чтобы он был последовательным, тренировался и восстанавливался", — сказал Гвардиола Goal.

Ранее испанский специалист прокомментировал ошибку защитника Александра Зинченко в матче против Саутгемптона.