Англия

Украинец оказался в стартовом составе "горожан".

Манчестер Сити примет на своем поле Ньюкасл в матче 34-го тура английской Премьер-лиги.

Защитник Александр Зинченко попал в стартовый состав "горожан" и начнет поединок с первых минут.

Стартовые составы команд выглядят следующим образом:

Манчестер Сити: Эдерсон – Жоау Канселу, Отаменди, Стоунз, Зинченко – де Брюйне, Родри, Сильва – Марез, Габриэл Жезус, Фоден.

Ньюкасл: Дубравка – Йедлин, Крафт, Шер, Фернандес, Роуз – Лазаро, Шелви, Бенталеб, Ритчи – Жоэлинтон.

В текущем сезоне защитник провел 21 поединок в футболке Сити, отличившись одним голом.

Матч Ман Сити – Ньюкасл состоится на Этихад и начнется в 20:00 по киевскому времени.