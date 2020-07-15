Англия

Football.ua вместе с партнером проекта, Carlsberg, анонсирует матч 36-го тура АПЛ между "канонирами" и "красными".

Подопечные Микеля Артеты на своем поле примут коллектив Юргена Клоппа.

Арсенал – Ливерпуль

15 июля, 22:15, стадион Эмирейтс, Лондон. Арбитр встречи – Пол Тирни

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

Удивительно, но интриги как такой в этой игре не предвидится. Ливерпуль давно решил свою задачу на сезон – выиграл чемпионский титул, а максимум, за что может побороться Арсенал – Лига Европы. И то, сделать это будет ну очень сложно, учитывая плотность в турнирной таблице и конкуренцию.

В прошлом туре "канониры" уступили Тоттенхэму, тем самым, позволив "шпорам" перегнать себя в турнирной таблице. Учитывая то, что это принципиальные соперники, Арсенал потерпел очень обидную неудачу.

Что касается Ливерпуля, то впервые с января 2019 года коллектив Юргена Клоппа не сумел победить на своем поле в рамках чемпионата Англии. Нужно отдать должное Бернли и, конечно, Нику Поупу – английский голкипер прошел шикарный поединок.

По версии букмекеров, Ливерпуль — фаворит встречи: победа "красных" оценивается коэффициентом 1,87, ничья — 4,00, а победа "канониров" — 3,95.

Напомним, что матч первого круга завершился победой Ливерпуля (3:1).

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Лено, Чеймберс, Мари, Мартинелли, Озил, Нкетиа (дисквалификация), Гендузи – Матип, Хендерсон

Под вопросом: … — Ловрен, Милнер.

Интересные факты:

Арсенал остался непобежденным в последних 7 домашних играх в Премьер-лиге.

Ливерпуль не проигрывает Арсеналу в последних 10 матчах во всех турнирах.

Арсенал не проигрывает Ливерпулю в 21 из последних 23 домашних игр во всех соревнованиях.

"Красные" забивают как минимум 3 гола в 8 из последних 9 матчей против "канониров" во всех турнирах.

Ливерпуль может добыть 31 победу в текущем сезоне в АПЛ – это будет рекорд чемпионата.

Со времени первого поединка Микеля Артеты в декабре, Арсенал потерял больше очков с выигрышных позиций, чем любая другая команда Премьер-лиги (15).

Мохамед Салах принял участие в 8 забитых мячах в 6 матчах АПЛ против Арсенала: 6 голов и 2 ассиста.

Роберто Фирмино участвовал в 11 голах своей команды в 9 матчах Премьер-лиги с "канонирами": 8 голов и 3 результативные передачи.

Тренеры говорят:

Микель Артета (Арсенал): "Наши ресурсы более ограничены, однако наша цель похожа: мы хотим создать совершенно новую команду, используя пример, показанный Ливерпулем. Это не значит, что мы будем слепо все копировать. У нас будет свой путь, но схожая цель — стать лучшими".

Юрген Клопп (Ливерпуль): "Ожидаю ли я, что Арсенал будет сражаться за место в ТОП-4 в следующем сезоне? К сожалению, наверное, да! Очень похоже на то. Артета является представителем очень яркого нового поколения тренеров. За ним действительно интересно наблюдать, и ты видишь, какие идеи за ним стоят — на него повлиял сам Гвардиола".