Англия

Тренер Арсенала Микель Артета уверен, что его команда прогрессирует.

Микель Артета надеется, что Арсенал сможет повторить возрождение Ливерпуля, однако в собственном стиле и с учетом своих финансовых возможностей.

"Ливерпулю понадобилось определенное время, чтобы перестроить команду, создать новую культуру, новую философию и игровую модель, которую исповедует его тренер, – цитирует тренера Арсенала Sky Sports. – Каждый игрок, приобретенный Ливерпулем, приобретался на определенную позицию с учетом определенных требований. Это была очень тонкая работа, проделанная с большим умом. И, конечно же, не будем забывать о финансовой поддержке, которая позволила провести все эти изменения".

"Наши ресурсы более ограничены, однако наша цель похожа: мы хотим создать совершенно новую команду, используя пример, показанный Ливерпулем. Это не значит, что мы будем слепо все копировать. У нас будет свой путь, но схожая цель — стать лучшими".

Поединок Арсенал — Ливерпуль состоится 15-го июля. Начало запланировано на 22:15 по киевскому времени.

В матче в среду букмекеры считают явным фаворитом чемпиона Англии.