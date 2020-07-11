Бернли сумел отнять очки у Ливерпуля в очередном туре чемпионата Англии на поле соперника.

Это означает, что "красные" впервые с января 2019 года не сумели одолеть оппонента на Энфилде.

Тогда Ливерпуль сыграл вничью против Лестер Сити (1:1).

Бернли сумел прервать серию Ливерпуля, которая состояла из 24 домашних побед подряд.

В следующем туре Ливерпуль отправится на выезд к Арсеналу, а Бернли примет Вулверхэмптон. 