"Красные" неожиданно сыграли вничью с Бернли в 35-м туре АПЛ.
ФК Ливерпуль, Getty Images
11 июля 2020, 19:19
Бернли сумел отнять очки у Ливерпуля в очередном туре чемпионата Англии на поле соперника.
Это означает, что "красные" впервые с января 2019 года не сумели одолеть оппонента на Энфилде.
Тогда Ливерпуль сыграл вничью против Лестер Сити (1:1).
Бернли сумел прервать серию Ливерпуля, которая состояла из 24 домашних побед подряд.
В следующем туре Ливерпуль отправится на выезд к Арсеналу, а Бернли примет Вулверхэмптон.